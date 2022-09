Angers-OM : les compositions officielles

La trêve est terminée ! L'OM se déplace à Angers ce vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1 (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 21h). Les Olympiens ont l'occasion de poursuivre leur invincibilité et de prendre provisoirement la tête du championnat tandis que le SCO va chercher à s'éloigner de la zone de relégation et tenter d'enchaîner un troisième succès de suite.

Pour Angers, Gérald Baticle aligne la même équipe que celle qui s'est imposée à Nice (0-1), bien aidée par l'exclusion de Todibo dans les premières secondes de jeu. Hunou est de nouveau associé à Sima devant alors que Ounahi et Boufal prendront les couloirs. Privé de Tavares, suspendu, et de Kolasinac, blessé de dernière minute, Igor Tudor est contraint de son côté de placer Clauss dans le couloir gauche de son 3-4-2-1 alors que le jeune Kaboré évoluera à droite. Autres informations majeures, Rongier et Sanchez ne sont que remplaçants, Veretout et Suarez leur sont préférés. Payet retrouve le onze de départ, associé à Gerson derrière l'avant-centre. De retour dans le groupe, Dieng est sur le banc.

Les compositions :

Angers : Fofana - Valery, Hountondji, Blazic, Doumbia - Ounahi, Mendy, Bentaleb, Boufal - Hunou, Sima

Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Kaboré, Guendouzi, Veretout, Clauss - Payet, Suarez, Gerson

