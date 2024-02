Bayern Munich : Joshua Kimmich veut claquer la porte !

Bayer Leverkusen (3-0), Lazio (1-0) et Bochum (3-2), le Bayern Munich vient de passer une semaine catastrophique en enchaînant trois défaites angoissantes en un rien de temps. Parmi les cadres défaillants de cette équipe, on retrouve Joshua Kimmich. Pilier des dernières saisons dans l’entrejeu bavarois et précieux lors de la Ligue des Champions glanée en 2020, le milieu de terrain allemand a assisté du banc au lourd revers contre Leverkusen avant d’être partie prenante des autres fiascos de son équipe. Loin d’être aussi infaillible que par le passé malgré un bilan statistique honorable (1 but et 6 offrandes en 26 matches), le joueur de 29 ans est clairement dans la phase la plus compliquée de sa carrière. La raison se cache en grande partie derrière sa relation conflictuelle avec Thomas Tuchel.

La suite après cette publicité

Depuis de longs mois et surtout cet été, le coach allemand a réclamé des renforts à sa direction en permanence et surtout au poste de milieu défensif, le rôle qu’occupe Joshua Kimmich. C’était d’ailleurs en passe d’arriver puisque le Portugais João Palhinha était proche de débarquer cet été en provenance de Fulham, mais le dossier a capoté. «Il n’y a pas de nouvelles à ce sujet et cela ne sert à rien d’y penser maintenant non plus. Il joue à Fulham et nous jouons ici sans lui. Je ne sais pas, les choses peuvent parfois changer. Personne ne peut le prédire.» Devant cohabiter tout au long de la saison, les deux hommes ont connu de nombreux moments compliqués. Et cela a pris tout son sens ce dimanche lors de la défaite 3-2 des Bavarois contre Bochum.

À lire

Bayern Munich : la semaine totalement catastrophique de Dayot Upamecano !

Joshua Kimmich pense à partir cet été

D’après Bild, Joshua Kimmich se serait violemment disputé avec Zsolt Löw, l’adjoint de Thomas Tuchel, lors du retour au vestiaire après la rencontre. Ce dernier lui aurait reproché d’avoir perdu un duel important sur l’égalisation à 1-1. Interrogé à ce sujet, Thomas Tuchel a minimisé la scène en conférence de presse : «je sais ce qui se passait. Ce n’est pas pour le public. On est dans un vestiaire de football, c’est émouvant.» Pour autant, le média allemand explique que désormais la relation de confiance est rompue entre Joshua Kimmich et Thomas Tuchel. Le premier serait d’ailleurs toujours affecté de sa mise au ban lors du match le plus important de la saison contre le Bayer Leverkusen au profit du jeune Aleksandar Pavlović.

La suite après cette publicité

Le coup est rude pour Joshua Kimmich qui était le relais privilégié et l’homme fort de Julian Nagelsmann. Désormais dans une relation toxique avec Thomas Tuchel, le natif de Rottweil dont le contrat arrive à son terme en juin 2025 arrive à un tournant de sa carrière et aurait tranché pour un départ cet été du Rekordmeister. Auparavant favorable à la prolongation, il voit sa relation conflictuelle prendre le pas sur sa position initiale. Une bonne nouvelle pour ses nombreux prétendants puisque le Paris Saint-Germain, Newcastle, le FC Barcelone, Liverpool et Manchester City sont sur les rangs. Le Bayern Munich qui est désormais à 8 points du Bayer Leverkusen a sans doute perdu le titre ce week-end, mais également l’un de ses hommes forts.