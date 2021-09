LOSC : Jocelyn Gourvennec pas encore menacé

Début de saison compliqué pour le champion de France. Le LOSC a enregistré sa troisième défaite de la saison en six matches samedi face à Lens (1-0) et pointe actuellement à la 15e place au classement de la Ligue 1. Jocelyn Gourvennec, arrivé cet été sur le banc lillois en remplacement de Christophe Galtier, est forcément désigné comme un des coupables de ces débuts ratés.

La suite après cette publicité

D’après L’Équipe, l’ancien entraîneur de Guingamp n’est pas menacé, du moins pour le moment. Il n’est pas sensible aux critiques à son égard et a le soutien de son vestiaire. L’arrivée de Gourvennec chez les Dogues était un choix d’Olivier Létang, président du club depuis décembre 2020, et renoncer maintenant serait vu comme un aveu de faiblesse et un échec qui affaiblirait sa position.