Liga : le Rayo Vallecano s’impose et met un terme à la bonne série de Villarreal

La 19ème journée de Liga se terminait ce lundi avec une rencontre opposant Villarreal au Rayo Vallecano au stade de la Cerámica. Les joueurs de Quique Setien, 5èmes du championnat espagnol, avaient l’occasion de rejoindre l’Atlético de Madrid au pied du podium en cas de victoire tandis que les visiteurs pouvaient revenir à seulement deux petits points de leur adversaire du soir en cas de succès à l’extérieur.

Alors que la rencontre n’accouchait d’aucun but en première période, les entraineurs procédaient à de nombreux changements au retour des vestiaires pour arracher la victoire. A ce petit jeu, les visiteurs se montraient les plus forts. Sergio Camello inscrivait son 5ème but en Liga après une passe décisive d’Oscar Trejo (70e, 1-0). Le score ne bougeait ensuite plus jusqu’au coup de sifflet final. Au classement, le Rayo Vallecano fait la bonne opération en gagnant deux places pour se retrouver au 7ème rang.

