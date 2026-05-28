OM : Grégory Lorenzi nommé directeur sportif

« Oui, le nom qui circule dans la presse actuellement est le bon, je peux vous le confirmer. Ce sera officialisé dans les prochaines heures », disait Stéphane Richard, nouveau président de l’OM le 27 mai dernier. Le suspense était éventé depuis bien longtemps et la révélation sur Foot Mercato d’un accord entre Grégory Lorenzi et l’OM. La confirmation était ainsi faite et il ne manquait plus que l’officialisation.

La suite après cette publicité

« L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la nomination de Grégory Lorenzi en tant que Directeur Sportif. Grégory Lorenzi prendra ses fonctions jeudi 28 mai 2026. Sa nomination est le fruit d’un processus de recrutement conduit conjointement par Stéphane Richard, Président du Directoire, en lien avec Frank McCourt, propriétaire du club, la direction et le conseil de surveillance de l’Olympique de Marseille », indique le club olympien dans son communiqué. Le nouvel organigramme continue donc de se constituer, en attendant de découvrir qui sera le prochain entraîneur, Habib Beye étant sur le départ.

La suite après cette publicité

Tout à reconstruire

Ce sera là le premier chantier de Lorenzi, alors que les noms de Bruno Genesio ou encore Sergio Conceição ont déjà été évoqués. Il ne faudra pas se tromper, afin de bâtir un duo solide. D’autant que l’OM, privé de Ligue des Champions mais qualifié en Ligue Europa, devra apprendre à vivre, et à performer, avec des moyens plus limités. C’est un nouveau cycle qui s’enclenche, plus vertueux selon la volonté de Franck McCourt. Et c’est là-dessus qu’est attendu Lorenzi, qui a su dénicher avec le Stade Brestois durant 10 années des bons coups à prix réduit.

𝗟’𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝗿𝘀𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲 𝗲𝘀𝘁 𝗵𝗲𝘂𝗿𝗲𝘂𝘅 𝗱’𝗮𝗻𝗻𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿 𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗚𝗿𝗲́𝗴𝗼𝗿𝘆 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶 𝗲𝗻 𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁𝗲𝘂𝗿 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶𝗳. 🔵⚪️ pic.twitter.com/jCu5DGaCCj — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 28, 2026

L’OM va devoir aussi vendre ses éléments les plus bankable (Greenwood, Balerdi) et ses plus gros salaires (Höjbjerg) et constituer un effectif solide, avec une profondeur de banc obligatoire pour pouvoir mener de front la Ligue 1 et la Ligue Europa, qui coûte beaucoup d’énergie. Le dirigeant de 42 ans est face à un sacré défi : confirmer ce qu’il a réussi à faire à Brest dans un environnement incomparable.