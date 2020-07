Monaco : Arthur Zagre explique son départ prématuré du PSG

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait fait le choix de se séparer de plusieurs jeunes formés au club afin de renflouer ses caisses pour la fin du mercato 2019. Christopher Nkunku avait ainsi été vendu au RB Leipzig pour 13 M€, Moussa Diaby envoyé au Bayer Leverkusen en échange de 15 M€, Stanley N’Soki cédé à Nice pour 12 M€ et Timothy Weah parachuté au LOSC contre 10 M€. Cependant, le club de la capitale avait créé la surprise en vendant Arthur Zagre (17 ans à l’époque) à l’AS Monaco.

Apparu pour la première fois en Ligue 1 le 25 août 2019 contre Toulouse (4-0), le jeune latéral pliait bagage trois jours après. Une opération qui a rapporté 10 M€ (+15% à la revente) aux Rouge-et-Bleu. Un transfert surprise qui avait beaucoup fait parler. Depuis, Zagre n’est apparu qu’à deux reprises sous le maillot asémiste (en Coupe de France contre Saint-Privé/Saint-Hilaire et face à Saint-Etienne). Aujourd’hui, l’ancien Titi est enfin sorti du silence dans les colonnes de Onze Mondial pour revenir sur cet épisode.

C'est Zagre qui a voulu quitter le PSG

« Pendant la préparation, j’avais parlé à mon agent et ma famille, on cherchait une porte de sortie, parce qu’on voulait un autre club pour avoir du temps de jeu. Pendant toute la préparation, on en discutait avec le club, avec les dirigeants qui au début n’étaient pas d’accord. À la fin, ils nous ont laissé. La signature à Monaco s’est déroulée très vite fait vu qu’ils ont accepté tard. Ça veut dire que du jour au lendemain, j’ai dû partir à Monaco et signer ».

Parti un an après avoir signé son premier contrat professionnel, Zagre a donc confié que ce n’est pas forcément le PSG qui a voulu se débarrasser de lui pour renflouer ses caisses, mais qu’il s’agissait bien d’une volonté de sa part d’aller grappiller du temps de jeu ailleurs. Une aubaine pour l’ASM qui a alors su trouver les bons mots. « C’est surtout le projet sportif qui a fait la différence. C’était un projet plutôt intéressant. » Et après une première saison monégasque passée essentiellement en réserve, Arthur Zagre espère profiter de l’exercice 2020/2021 pour enfin prouver sa valeur en équipe première.