Coupe du Monde 2026 : l’Espagne est outrée par l’Argentine

On ne sait pas encore si l’Argentine et Lionel Messi réussiront à remporter une deuxième Coupe du Monde consécutive, mais une chose est sûre : beaucoup ne le souhaitent pas. La raison ? Les faveurs arbitrales supposées de la FIFA envers la sélection albiceleste. Deux faits sont reprochés à l’instance organisatrice du tournoi ces dernières heures : un arbitrage contestable lors du huitième de finale Argentine-Egypte et la désignation de cinq arbitres argentins pour le quart de finale France-Maroc suite aux plaintes argentines après la désignation de François Letexier pour diriger le match face aux Pharaons.

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Face à la polémique, le patron des arbitres de la FIFA, Pierluigi Collina, est sorti du silence ce matin pour défendre son bilan et revenir sur ce fameux but refusé aux Égyptiens. « Il n’y a pas de limite définie concernant ni la distance par rapport au but ni le laps de temps entre l’incident et le but. Un exemple de cela s’est produit lors du match Argentine-Égypte, où le n° 19 égyptien, Marwan Attia, a clairement marché sur le pied du n° 6 argentin, Lisandro Martínez. Nous considérons qu’une faute est une faute. »

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«Les choses qu’a faites Infantino durant cette Coupe du Monde sont une honte»

Suffisant pour calmer l’opinion ? Pas vraiment. L’Espagne ne peut rencontrer l’Argentine qu’en finale, mais nos voisins ibères commencent, eux aussi, à en avoir marre. « Les choses qu’a faites Infantino durant cette Coupe du Monde sont une honte. On sait qu’il a un plan : que l’Argentine doit aller le plus loin possible. Les arbitres le savent parce qu’il est en tribunes. (…) Il ne se cache pas. Le plan de l’Argentine est tranquille : ils ont le matelas de sécurité qui est l’organisation de la FIFA. (…) C’est très facile : lors des douze derniers matches de l’Argentine en Coupe du Monde, ils ont obtenu huit penalties. Et l’Espagne ? 0. La France ? 2 », a déclaré le journaliste de AS, Tomas Roncero, sur le plateau d’El Chiringuito.

Certains lui reprocheront sans doute d’être pro-Real Madrid et donc par extension anti Messi, mais un autre journaliste de la célèbre émission espagnole, Juanfe Sanz, assure que ce ressenti vis-à-vis des Argentins est également présent chez les familles des joueurs de la Roja. « Les journalistes sont placés juste à côté du quartier des familles des joueurs. Juste avant d’être en direct, deux familles de joueurs de l’Espagne sont venues me voir. Je ne vous dirai pas leur nom bien évidemment. Je vous assure qu’ils sont loin d’être des madridistes, pour tous ceux qui pensent par rapport à Messi. Dans les deux cas, ils m’ont demandé si on avait parlé de l’arbitrage de l’Argentine. Il y a de l’indignation chez les proches des joueurs qui pensent que la victoire (face à l’Égypte) était contestable et injuste. Ce n’est pas seulement le ressenti des madridistes ou des anti Messi. Il y a des gens très proches des joueurs qui pensent que la victoire argentine est due à l’arbitrage. » En attendant une éventuelle confrontation avec l’Albiceleste, l’Espagne va devoir passer l’obstacle belge en quart de finale.