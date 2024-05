Bologne : le président et Thiago Motta évoquent l’avenir

Qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Bologne peut remercier son entraîneur, Thiago Motta. Le technicien de 41 ans a porté cette équipe dans le top 4 en Serie A, et malgré le nul face à la Juventus Turin hier, les Rossoblù sont certains d’entendre la musique de la C1 la saison prochaine. Mais seront-ils accompagnés de Thiago Motta sur le banc ? Rien n’est certain, surtout que la Juventus Turin lui fait les yeux doux et a déjà manifesté son intention de le recruter cet été. En conférence de presse, l’ancien du PSG a botté en touche les questions sur son avenir.

«Pour ce qui est de l’avenir, nous parlerons en interne avec le président. Ce que nous déciderons, nous le communiquerons ensemble», a lancé Motta. De son côté, le président de Bologne, Joey Saputo a promis qu’il tenterait de conserver l’entraîneur transalpin. «Nous ferons tout. Nous nous rencontrons cette semaine et nous ferons tout pour continuer sur cette voie», a assuré le dirigeant. Réponse dans les prochains jours.