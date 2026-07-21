L’OM a tenté le gros coup Memphis Depay !

L’été s’annonce agité pour l’Olympique de Marseille. Cinquièmes de Ligue 1 lors de la saison dernière, les Phocéens ont réalisé un exercice décevant et veulent rebondir avec leur nouveau coach Bruno Genesio. Pour le moment, les Marseillais n’ont pas encore vraiment recruté puisqu’ils ont uniquement levé des options d’achat de la saison dernière.

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En revanche, Mason Greenwood (Fenerbahçe), Pierre-Emerick Aubameyang (Deportivo La Corogne), Hamed Junior Traoré (Genoa) et Bilal Nadir (libre) ont déjà quitté le club. Se retrouvant avec des moyens limités par rapport à la saison dernière, l’Olympique de Marseille tentera de faire des coups et justement, le directeur sportif Grégory Lorenzi et ses équipes ont lancé un dossier menant à Memphis Depay selon nos informations.

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Depay demande trop

Joueur expérimenté qui a connu la Ligue 1 entre 2017 et 2021 du côté de l’Olympique Lyonnais, Memphis Depay (32 ans) sera libre d’ici une dizaine de jours avec son club de Corinthians. Une situation contractuelle qui facilite le départ du natif de Moordrecht d’ici quelques jours. Capable de jouer avant-centre et milieu offensif, mais aussi sur les ailes, il a un profil polyvalent.

Néanmoins, cette piste initiée par les Marseillais ne devrait pas aboutir. S’approchant de l’entourage du joueur, la direction marseillaise a conclu que les exigences salariales de ce dernier étaient trop importantes par rapport à ce qu’est prêt à proposer l’Olympique de Marseille. Toujours à la recherche de sa première recrue, le club phocéen ne devrait pas aller plus loin dans ce dossier.