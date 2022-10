Chelsea : N'Golo Kanté encore blessé

Pourtant revenu à l'entraînement collectif il y a quelques jours après une blessure aux ischio-jambiers qui l'a éloigné des pelouses depuis la mi-août, le champion du monde français n'est finalement pas encore remis. C'est son entraîneur, Graham Potter, qui a annoncé hier que son milieu de terrain de 31 ans n'était pas encore prêt pour être dans le groupe pour le déplacement à Milan, ce mardi (21h).

La suite après cette publicité

« Il a eu une réaction lors d'un entraînement. Ce n'est évidemment pas idéal. C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera », explique le technicien anglais de 47 ans.