L’OM vous fait gagner 504 €

L’Olympique de Marseille va jouer son avenir européen, ce mardi. Dans le cadre du match retour de 3e tour préliminaire de Ligue des Champions, les Phocéens retrouveront le Stade Vélodrome pour y affronter le Panathinaïkos (20h). Un rendez-vous capital pour Marseille, qui avait déjà concédé la défaite sur la pelouse du club grec, en concédant un but de Bernard en fin de rencontre (1-0, 83e). La victoire est donc impérative pour Marcelino et ses joueurs.

La suite après cette publicité

En effet, le technicien espagnol ne devra surtout pas passer à côté de son match, qui pourrait complètement bouleverser le reste de la saison marseillaise, et ce, dès le mois d’août. Dans un Vélodrome qui promet d’être en feu, les nouvelles recrues Aubameyang, Kondogbia, Ndiaye, Sarr ou encore Lodi, seront dans le viseur des supporters olympiens. Si vous voulez miser sur cette rencontre, voici une offre à ne pas rater, puisque le site de paris sportifs Parions Sport en Ligne (n°1 sur les cotes de l’OM*) vous propose un bonus de bienvenue de 90€ en crédits de jeu en misant jusqu’à 90€, que votre pari soit perdant ou gagnant, ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport, voici trois cotes*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

La suite après cette publicité

L’OM se qualifie face au Panathinaikos dans le temps réglementaire (cote à 2,25)

Une chose est sûre, l’OM n’aura pas le droit à l’erreur, ce mardi soir. Déjà battu au match aller, les Phocéens vont devoir se montrer adroit devant le but, car la victoire est impérative et par deux buts d’écart si possible durant le temps réglementaire pour ne pas fatiguer les organismes. Mais les Olympiens ont su montrer leur talent offensif lors de la première journée de Ligue 1, ce week-end, contre le Stade de Reims (2-1). D’autant plus que la défense du Panathinaïkos n’est pas la plus impressionnante. Mis à part la victoire au match aller, lors de leurs trois dernières rencontres à domicile (amicaux et 2e tour préliminaire), les joueurs d’Athènes ont, à chaque fois, pris un but. Face au Dnipro-1 lors du tour précédent en Ligue des Champions, le Pana avait été accroché à domicile à l’issue d’une rencontre prolifique (2-2). Avec son nouvel effectif, l’OM a clairement les moyens de rapidement renverser la rencontre et se qualifier dans le temps réglementaire.

Victoire de l’OM 2-0 face au Panathinaikos (cote à 5,60)

Dans la continuité de tous les propos étayés plus haut, l’OM est donc largement capable de rapidement plier le match. Encore en rodage et dans un stade Apóstolos Nikolaïdis en folie, Marcelino et ses hommes ont manqué leur entrée, mais il y a eu du progrès depuis. Galvanisé par un enjeu aussi important qu’une place en Ligue des Champions, Marseille pourrait s’imposer sans concéder le moindre but, ce mardi. Avec une belle côte à hauteur de 5,60, parier sur une victoire de l’OM sur le score exact de 2-0 reste une belle opportunité à tenter.

La suite après cette publicité

Vitinha buteur (cote à)

Débarqué à l’OM pour un montant de 32 millions d’euros, Vitinha avait déjà une énorme pression sur ses épaules. Auteur de deux buts en 14 rencontres de Ligue 1 au cours de la saison dernière, le Portugais n’a pas vraiment eu le rendement attendu par les dirigeants phocéens. Mais à l’entame de cette nouvelle saison, l’attaquant de 23 ans semble avoir réussi son adaptation et a trouvé son match référence contre le Stade de Reims. En témoigne sa belle performance contre le Stade de Reims, lui qui avait renversé le score et offert la victoire à l’OM. Il devra maintenant confirmer contre le Panathinaikos, dans un enjeu encore plus important, et Vitinha est capable de confirmer son bon début de saison contre les Grecs.

Bonus PARIONS SPORT EN LIGNE : bonus de bienvenue jusqu’à 90€ ainsi que 10€ sans dépôt avec le code FM10**.

La suite après cette publicité

Parions Sport en Ligne t’offre actuellement un bonus de bienvenue jusqu’à 90€ en plus de 10€ sans dépôt avec le code FM10 ! Un bon plan PARIONS SPORT EN LIGNE idéal pour parier sur ce match de qualification de l’OM et ce, sans prendre de risques !

Pour l’obtenir, inscrivez-vous sur Parions Sport en Ligne, utilisez le code "FM10" pour profiter de 10€ en crédits de jeu.

Comment en profiter :

Vous avez le droit jusqu’à 90€ en crédits de jeu en vous inscrivant sur PARIONS SPORT EN LIGNE, ici une victoire de l’OM coté à 5,60.

Misez par exemple votre premier pari de 90€ sur une victoire de 2-0 l’OM et tentez de gagner 504€. Si vous ne trouvez pas le bon score, vous récupérez votre mise initiale de 90€ en crédits de jeu. De quoi tenter un coup sans risque.

La suite après cette publicité

( *Etude réalisée par Nielsen Sports sur les cotes (pari [1N2]) de l’OM du 1/12/21 au 3/6/23 (70 matchs – 4 relevés par match : H-24 ; -12 ; -6 ; -30mn) auprès de ParionsSport En Ligne, Winamax, Betclic, Unibet, ZeBet, Netbet.)

(** offre valable pour toute première inscription)

(** cotes soumises à variations)