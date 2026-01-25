Meilleur buteur de Bulgarie, Mamadou Diallo est très courtisé

Arrivé librement en provenance de Châteauroux cet été, Mamadou Diallo est en train de se construire une solide réputation en Bulgarie. L’attaquant de 29 ans cartonne sous les couleurs du CSKA Sofia dont il est le capitaine, et il en est désormais à 11 buts en 18 matchs de championnat.

Comeilleur buteur de D1 bulgare aux côtés d’Ivaylo Chochev, le joueur passé par le FC 93, le Blanc-Mesnil, Chambly ou encore Boulogne, suscite aujourd’hui des intérêts à l’étranger. Selon nos informations, Al-Ahly (Egypte), Heidenheim (Bundesliga) mais aussi des formations saoudiennes, sont sur le coup. Un transfert pourrait se conclure autour d’un million d’euros cet hiver.