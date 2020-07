Franck Ribéry fait l'éloge de Cristiano Ronaldo

En 2018, Cristiano Ronaldo a décidé de quitter le Real Madrid. Direction la Juventus pour la star portugaise. Un an plus tard, à l'été 2019, l'ancien joueur de Manchester United a été rejoint dans le Calcio par un certain Franck Ribéry, recruté par la Fiorentina après douze années passées au Bayern Munich. Et ce dernier n'a pas été avare en compliments, quand il lui a été demandé lors de son entretien avec La Gazzetta dello Sport, ce qui le frappait le plus chez CR7.

«Sa très grande faim. Cristiano Ronaldo a toujours voulu s'améliorer, il cherche toujours de nouveaux défis. Il ne se contente pas de l'entraînement, ni du match. C'est ce qui fait la différence». On ne peut pas lui donner tort. Cristiano Ronaldo appréciera certainement ces belles paroles du Français.