Coupe du Monde 2026 : des supermarchés ferment leur rayon espagnol en France
Au lendemain de la défaite de l’équipe de France face à l’Espagne en demi-finale de la Coupe du Monde 2026, plusieurs supermarchés français ont choisi l’humour pour afficher leur déception. Des magasins Intermarché et Leclerc ont temporairement « fermé » leurs rayons de produits espagnols à l’aide de rubans de balisage, visant notamment le chorizo, les tortillas, le jambon Serrano ou encore la sangria. Sur les réseaux sociaux, ces enseignes ont annoncé avec ironie la suspension de la vente de spécialités espagnoles « jusqu’à nouvel ordre ».
Pour des raisons évidentes, certains magasins ont fermé leur rayon espagnol pic.twitter.com/e5Sm7ZE3xd— Je Bosse en Grande Distribution (@jebosseenGD) July 15, 2026
L’opération, purement symbolique, a rapidement amusé les clients. Certains magasins sont allés jusqu’à promettre de remplacer les produits espagnols présentés en caisse par des alternatives bien françaises, comme une baguette tradition, du comté ou du camembert. Malgré ces mises en scène, les articles concernés restaient bien disponibles à la vente. Une manière légère et décalée pour plusieurs enseignes de réagir à la déconvenue sportive et de créer un moment de complicité avec leur clientèle.
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