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Ligue 1

PSG : Randal Kolo Muani va rapporter 45 M€

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Randal Kolo Muani @Maxppp

Randal Kolo Muani (27 ans) a dû faire preuve de patience. Pendant de longues semaines, le PSG et la Juventus ne se sont pas entendus à son sujet. Mais ce mercredi, les deux clubs sont pratiquement d’accord pour un prêt avec option d’achat selon plusieurs médias français.

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Une information confirmée par le journaliste Fabrizio Romano, qui a donné les détails financiers de cette opération. En effet, il évoque un package total de 45 M€ pour le PSG. Un club qui avait investi 95 M€ sur lui. Son confrère, Gianluca Di Marzio parle d’une opération à 50 M€ (38 M€ + 12 M€ de bonus). Le Français est attendu dans les prochains jours à Turin afin de passer sa visite médicale.

Pub. le - MAJ le
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