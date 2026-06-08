La FIFA a trouvé un accord avec Lassana Diarra

Selon l’AFP, la FIFA et Lassana Diarra ont trouvé un accord global mettant fin à l’ensemble de leurs procédures judiciaires. L’ancien milieu de terrain français réclamait 65 millions d’euros de dommages et intérêts à l’organisation régente du football mondial et à la Fédération belge à la suite de l’"arrêt Diarra’" rendu par la CJUE en octobre 2024, lequel avait jugé certaines règles de transfert contraires au droit européen. Si l’instance internationale précise qu’elle ne reconnaît aucune faute et n’a versé aucune indemnité financière, cet accord clôt un feuilleton juridique qui a traîné depuis des années.

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Pour rappel, tout est parti du départ conflictuel du joueur du Lokomotiv Moscou en 2014, qui avait bloqué sa signature au club belge de Charleroi en raison des pénalités financières prévues par le règlement de la FIFA. Au-delà du cas personnel de l’ex-international, cette affaire a déjà forcé l’instance du football mondial à ajuster ses réglementations sur plusieurs cas. Elle a également ouvert la voie à plusieurs actions collectives.