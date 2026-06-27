PSG : le titi Mathis Jangeal s’engage à Famalicao

Mathis Jangeal poursuit sa progression en rejoignant Famalicao. Arrivé au Paris Saint-Germain en 2021, le milieu de terrain français de 18 ans s’est rapidement imposé comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation parisien. Capitaine des équipes de jeunes, il a notamment contribué au triplé du PSG chez les U19, remporté la Coupe Gambardella et atteint les demi-finales de la Youth League.

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Ses performances lui ont permis d’intégrer le groupe professionnel, avec un premier match en Ligue 1 face à l’AJ Auxerre en septembre 2025 et va donc poursuivre sa carrière à l’étranger : « Mathis Jangeal est la dernière recrue du Futebol Clube de Famalicão. Le milieu de terrain français de 18 ans arrive en provenance du Paris Saint-Germain et a signé un contrat valable pour les cinq prochaines saisons », a indiqué le joueur de 18 ans.