PSG : la nouvelle réponse loufoque de Luis Enrique sur Kylian Mbappé

Luis Enrique va perdre son meilleur joueur cet été. Mais l’entraîneur parisien sera aussi sûrement soulagé de ne plus être inondé de questions sur le Bondynois la saison prochaine. Ce mardi, en conférence de presse, l’Espagnol a été interrogé sur le futur Madrilène, et sur comment il voyait l’attaquant en Liga. Le tacticien a répondu de façon loufoque et ironique, comme il a l’habitude de le faire quand une question l’agace.

« Aujourd’hui il pleut, mais c’est aussi une très belle journée parce qu’on peut sentir cet air différent. Ça me rappelle Gijon, ma terre. J’ai parfaitement répondu à la question que tu me poses », a répondu l’ancien sélectionneur espagnol. C’est plutôt clair. Ou pas…