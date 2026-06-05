Barça : Lamine Yamal élu meilleur joueur de Liga
Lamine Yamal a été désigné meilleur joueur de la saison 2025-26 de la Liga. Une distinction qui vient couronner l’exercice exceptionnel du jeune prodige du FC Barcelona, sacré champion d’Espagne avec un total de 94 points. «Le Barça a conclu une saison où la régularité a une fois de plus été la clé du succès, et Lamine Yamal a été l’un des principaux artisans des statistiques impressionnantes de l’équipe catalane», a assuré la Liga.
Auteur de 16 buts et 12 passes décisives en championnat, le numéro 10 blaugrana a été l’un des principaux artisans du titre catalan grâce à son influence dans les rencontres décisives et succède ainsi à Raphinha, meilleur joueur de la saison 2024-25. Lamine Yamal a devancé plusieurs concurrents prestigieux dans cette course au trophée, notamment Nicolas Pépé (Villarreal), Kylian Mbappé (Real Madrid), Pablo Fornals (Real Betis) et Vedat Muriqi (Majorque).
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