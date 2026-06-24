Coupe du Monde 2026 : la Suisse domine le Canada et prend la 1ère place, la Bosnie élimine le Qatar et a toutes ses chances de voir les 16es

La phase de groupes entre déjà dans son acte final. Le groupe B inaugurait cette 3e et dernière journée avec encore du suspense à tous les étages. Honneur aux premières places avec les deux co-leaders, la Suisse et le Canada, qui se disputaient la tête du groupe à Vancouver. Sans Davies au coup d’envoi, ni Koné, gravement blessé depuis le match face au Qatar, le pays organisateur cherchait à tout prix à conserver son fauteuil de leader afin de disputer son 16e de finale chez lui, toujours à Vancouver, tout en bénéficiant d’un meilleur calendrier. La motivation liée à cet objectif n’a pas suffi. Les Canadiens ont rapidement montré un visage emprunté, déjouant largement leur football. Les deux protagonistes se livraient davantage à une bataille rangée qu’à un match de Coupe du Monde durant la première période. Il y a bien eu ces situations d’Embolo (11e, 17e) et cette opportunité de Larin captée par Kobel (33e). La décision a eu lieu au retour des vestiaires.

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La Nati a décidé d’appuyer sur l’accélérateur avec une certaine facilité grâce à un premier but de Vargas, qui a bien profité du travail de sape d’Embolo et du centre de Manzambi pour conclure en force (1-0, 46e). Pour ne rien arranger, sans doute encore sonnée par l’ouverture du score, la défense des Canucks, incarnée par Cornelius, De Fougerolles et Crépeau, passait complètement à côté sur le 3e but dans ce Mondial de la pépite Manzambi (2-0, 57e). L’affaire semblait mal embarquée pour les locaux, jusqu’à l’entrée de Promise David, présent pour se jeter sur ce formidable enchaînement de Saliba (2-1, 76e). Insuffisant pour revenir néanmoins et ce malgré les têtes en fin de rencontre de Cornelius (89e) et Promise Davide (90e+3). La Suisse a conservé son avantage et termine 1ère, obligeant le Canada à disputer son 16e de finale à Los Angeles…

La Bosnie s’en sort face au Qatar

200 kilomètres plus au sud, aux Etats-Unis cette fois, la Bosnie Herzégovine et le Qatar espéraient obtenir un ticket de meilleur 3e dans cette Coupe du Monde 2026 après avoir globalement déçu depuis le début de la compétition. Le pays organisateur du dernier Mondial sortait notamment d’une déroute 6-0 face au Canada en terminant à neuf contre onze. Son début de rencontre n’inspirait pas grande confiance face à la domination bosnienne. Celle-ci fut même récompensée par un très joli but de Alajbegovic, auteur d’un numéro devant la surface avant de conclure d’une frappe sèche du droit (1-0, 29e). Dans la foulée, les hommes de Sergueï Barbarez doublaient la mise après un centre de Kolasinac. La présence de Dzeko trompait Al-Brake, buteur contre son camp (2-0, 34e).

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Le Qatar a bien failli payer très cher ce gros temps faible avec un tir croisé de Dzeko sur le poteau (39e). Les troupes de Julen Lopetegui saisissaient cette chance d’être toujours en vie dans cette rencontre et revenaient par un but d’Al-Haydos (2-1, 42e). Avant la pause, Pedro Miguel a même frappé sur le poteau (45e). Dominatrice pendant 95% du temps, la Bosnie n’avait plus qu’un but d’avance à la reprise et pouvait s’en vouloir. Elle était encore bousculée au retour des vestiaires mais serrait les dents et tenait bon jusqu’à la fin de son passage à vide à l’heure de jeu. Les débats se sont alors rééquilibrés et Mahmic a su profiter d’un ballon cafouillé dans la surface adverse pour conclure de près (3-1, 80e), assurer la victoire des siens et éliminer le Qatar. Avec 4 points, la Bosnie a de très bonnes chances de voir les 16es de finale.

Les résultats des matchs de la 3e journée du goupe B :

Suisse 2 - 1 Canada : Vargas (46e), Manzambi (57e) ; P. David (76e)

Bosnie 3 - 1 Qatar : Alajbegovic (29e), Al-Brake (34e), Mahmic (80e) ; Al-Haydos (42e)