PFC : Antoine Arnault était absent au Parc des Princes

Antoine Arnault n’était pas présent au Parc des Princes pour la qualification du Paris FC contre le PSG en Coupe de France. Une absence prévue de longue date. « Il m’avait annoncé qu’il ne pourrait pas être au match depuis longtemps. Son père est entré à l’Académie des sciences morales et politiques et il avait une soirée prévue avec sa famille », a affirmé Pierre Ferracci au Parisien.

La suite après cette publicité

Même à distance, l’actionnaire du Paris FC a pleinement partagé la joie de l’exploit. « Forcément, ces derbys contre le PSG étaient particuliers pour lui. Mais on s’est appelés, il était vraiment très content et a félicité l’équipe. » Aucun problème à l’horizon.