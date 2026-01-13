Coupe de France
PFC : Antoine Arnault était absent au Parc des Princes
1 min.
@Maxppp
Antoine Arnault n’était pas présent au Parc des Princes pour la qualification du Paris FC contre le PSG en Coupe de France. Une absence prévue de longue date. « Il m’avait annoncé qu’il ne pourrait pas être au match depuis longtemps. Son père est entré à l’Académie des sciences morales et politiques et il avait une soirée prévue avec sa famille », a affirmé Pierre Ferracci au Parisien.
Même à distance, l’actionnaire du Paris FC a pleinement partagé la joie de l’exploit. « Forcément, ces derbys contre le PSG étaient particuliers pour lui. Mais on s’est appelés, il était vraiment très content et a félicité l’équipe. » Aucun problème à l’horizon.
