Liverpool - Chelsea : les compositions officielles

Liverpool reçoit Chelsea à Anfield ce samedi à 13h30, dans le cadre de la 36ème journée de Premier League. Les Reds s’organisent en 4-2-3-1 avec Mamardashvili dans les buts. Van Dijk est associé à Konaté en défense centrale. Sur les côtés on retrouve Kerkez et Jones. Mac Allister et Gravenberch sont au milieu de terrain. Ngumoha, Szoboszlai et Frimpong vont épauler Gakpo en attaque.

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Les Blues vont plutôt évoluer en 3-4-3 avec Jorgensen aux cages. En défense on retrouve Fofana, Colwill et Hato. L’entrejeu de Chelsea est composé de Gusto, et Caicedo, Santos et Cucurella. L’attaque sera menée par Palmer, Enzo, et Joao Pedro en pointe.

Les compositions

Liverpool :

Chelsea :