Lens : Florian Thauvin envoie un message fort avant la Ligue des Champions

Après un début de saison compliqué et une nouvelle défaite concédée à domicile face à Lorient (0-1), Florian Thauvin a tenu à appeler au calme avant les retrouvailles du RC Lens avec la Ligue des Champions. Le capitaine lensois reconnaît que son équipe cherche encore ses repères après les nombreux changements opérés durant l’été : « il y a eu beaucoup de changements dans l’équipe, au niveau des joueurs, au niveau du staff, donc aujourd’hui il va falloir trouver un nouvel équilibre avec une équipe qui fonctionne. Mais je n’ai pas de doute, on va y arriver. » Une réaction qui intervient après un deuxième revers consécutif en championnat, mais qui ne semble pas remettre en cause la confiance du numéro 10.

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Thauvin veut désormais profiter de l’entrée en lice européenne pour relancer la dynamique. « C’est comme ça, ça va nous faire du bien de changer de compétition, on va entendre une autre musique », a-t-il lancé avant le déplacement à Prague pour affronter le Slavia en C1. Malgré les difficultés récentes, l’ancien joueur de l’OM refuse de dramatiser et insiste sur la nécessité de rester soudés : « on va tous ensemble continuer de travailler, regarder à la vidéo ce qui ne va pas, corriger et rester positif parce que c’est tous ensemble qu’on va s’en sortir. » Et le Lensois assume même une forme de sérénité malgré les deux défaites : « des fois ce n’est pas plus mal de passer par là. »