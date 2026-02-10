Un candidat à la mairie de Paris s’en prend au PSG

La large victoire du PSG face à l’OM (5-0) lors du Classique a été éclipsée par une polémique en tribunes. Une banderole déployée par des supporters parisiens, détournant le nom de l’entreprise de livraison DPD dans une référence jugée homophobe, a suscité de vives réactions. La société, filiale du groupe La Poste, a rapidement pris ses distances, dénonçant une utilisation contraire à ses « valeurs de respect, d’inclusion et de responsabilité », tout en indiquant s’en remettre à la commission de discipline de la LFP.

Côté politique, Emmanuel Grégoire, candidat de l’union de la gauche et des écologistes à la mairie de Paris, a fermement condamné l’épisode. « Hier, le PSG a ébloui avec 5 buts contre l’OM. En revanche, l’homophobie, sur le terrain ou en tribune, c’est non et encore non. Il est temps que ces pratiques cessent. La fête n’en sera que plus belle », a-t-il réagi, appelant à éradiquer définitivement ces comportements pour que le football reste un espace de célébration et d’inclusion.