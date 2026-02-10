Menu Rechercher
Commenter 29
Ligue 1

Un candidat à la mairie de Paris s’en prend au PSG

Par Allan Brevi
1 min.
Banderole PSG OM @Maxppp
PSG 5-0 Marseille

La large victoire du PSG face à l’OM (5-0) lors du Classique a été éclipsée par une polémique en tribunes. Une banderole déployée par des supporters parisiens, détournant le nom de l’entreprise de livraison DPD dans une référence jugée homophobe, a suscité de vives réactions. La société, filiale du groupe La Poste, a rapidement pris ses distances, dénonçant une utilisation contraire à ses « valeurs de respect, d’inclusion et de responsabilité », tout en indiquant s’en remettre à la commission de discipline de la LFP.

La suite après cette publicité
Emmanuel Grégoire
Hier, le @PSG_inside a ébloui avec 5 buts contre l’OM.

En revanche, l’homophobie, sur le terrain ou en tribune, c’est non et encore non.

Il est temps que ces pratiques cessent. La fête n’en sera que plus belle.
AlertesInfos
🇫🇷📸 Le tifo au Parc des Princes ce soir : "Les marseillais c’est des livreurs (dpd)".
Voir sur X

Côté politique, Emmanuel Grégoire, candidat de l’union de la gauche et des écologistes à la mairie de Paris, a fermement condamné l’épisode. « Hier, le PSG a ébloui avec 5 buts contre l’OM. En revanche, l’homophobie, sur le terrain ou en tribune, c’est non et encore non. Il est temps que ces pratiques cessent. La fête n’en sera que plus belle », a-t-il réagi, appelant à éradiquer définitivement ces comportements pour que le football reste un espace de célébration et d’inclusion.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
PSG

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier