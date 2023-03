Real Madrid : le gros casse-tête Karim Benzema

La suite après cette publicité

C’est un sujet assez délicat en ce moment à Madrid. Que faire avec Benzema ? Alors que l’attaquant tricolore devrait bientôt signer un nouveau contrat jusqu’en 2024, énormément de questions se posent à son sujet, et plus globalement, au sujet du poste de numéro 9 au Santiago Bernabéu. Benzema doit-il encore être titulaire la saison prochaine ? Faut-il recruter un attaquant vedette dès cet été ? Est-ce une bonne idée de faire cohabiter deux vedettes devant pendant une saison ? Vaut-il mieux attendre 2024 ? Quel profil pour le remplacer ? Et bien des questions encore… Tout d’abord, même si Karim Benzema a été un peu égratigné par quelques critiques, celles-ci s’apparentaient plus à de l’inquiétude concernant son état de forme ces dernières semaines, il n’est absolument pas question de son niveau. Le Français fait l’unanimité, malgré quelques coups de moins bien épisodiques cette saison, et il a encore été décisif face à Liverpool mercredi soir.

En revanche, force est de constater qu’il est en fin de carrière, en plus d’être régulièrement victime de pépins physiques, et qu’avec son âge déjà avancé, il devra être préservé un peu plus la saison prochaine. Une situation qui est d’autant plus urgente à régler quand on sait que le Real Madrid n’a aucun autre attaquant de pointe de qualité dans son effectif, même si certains joueurs comme Rodrygo peuvent plus ou moins s’improviser faux numéro 9 et l’ont fait avec une certaine réussite cette saison déjà. Mais cette fois, le Real Madrid ne peut plus repousser l’échéance : cet été, il faut recruter un attaquant. Un avis unaniment partagé à Madrid. « Le Real Madrid doit recruter un 9 sans aucun doute, il ne peut pas rester dans cette situation la saison prochaine », indiquait par exemple le journaliste Julio Pulido sur la Cadena SER.

Un grand attaquant pour 2024

Manu Carreño, un des présentateurs vedette de la radio espagnole, estime même que « le Real Madrid a eu beaucoup de chance ces dernières années », dans la mesure où Benzema a été épargné par les blessures, ne manquant quasiment aucun match important et ce alors qu’il n’avait pratiquement jamais de repos. Beaucoup de questions se posent là aussi : faut-il recruter une vedette à la Erling Haaland ? Les Madrilènes doivent-ils aller chercher un profil moins important et attendre 2024 pour recruter un galactique ? Chacun aura son avis, mais à Madrid, les fans souhaitent plutôt l’arrivée d’un grand attaquant, et non d’un profil plutôt secondaire. Erling Haaland semble être l’élu, dans la mesure où même si les Merengues sont plutôt pro-Mbappé, le profil du Norvégien répondrait à un véritable besoin. Beaucoup souhaitent une grosse concurrence devant, comme à l’époque Higuain-Benzema par exemple. Seulement, selon ce qui peut filtrer dans les médias madrilènes, les plans de Florentino Pérez passeraient plutôt par une arrivé du cyborg nordique en 2024.

Le Real Madrid a plutôt l’intention de recruter un joueur secondaire - le nom de Roberto Firmino est beaucoup cité - et attendre 2024, une fois Benzema parti, pour aller chercher du très lourd. Le Brésilien, ou tout autre attaquant choisi, viendrait épauler Benzema pour la dernière saison du Lyonnais à Madrid. Il n’y aura donc a priori pas de cohabitation entre le Français et Haaland par exemple, et le natif de Bron sera titulaire jusqu’à la fin de son bail en 2024. Mais cet exercice 2022/2023 sera a priori le dernier où Benzema n’aura aucun joueur de garanties derrière lui dans la hiérarchie. A noter également qu’Alvaro Rodriguez, 18 ans seulement et notamment buteur lors du dernier derby madrilène, pourrait avoir une sérieuse carte à jouer s’il continue de performer à ce niveau quand Ancelotti lui donne sa chance… Une chôse est sure, le Real Madrid ne devra pas se rater dans cette histoire…