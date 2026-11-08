Bordeaux : 4 victoires, 13 buts marqués, 1 seul encaissé… les Girondins roulent déjà sur la R1

Il y a encore quelques années, les Girondins de Bordeaux affrontaient les plus grandes équipes du championnat de France. Aujourd’hui, le club au scapulaire tente de se reconstruire dans les profondeurs du football français. Après une descente aux enfers interminable, marquée par de graves difficultés financières et une rupture avec Gérard Lopez, les Bordelais ont dû repartir en Régional 1, au sixième échelon national. Une situation difficile à accepter pour un club historique du football français, six fois champion de France, mais qui semble avoir décidé de transformer cette nouvelle page en opération reconquête. Entrés tardivement dans leur championnat, le 17 octobre dernier après une multitude de batailles juridiques, les Girondins n’ont pas perdu de temps pour afficher leurs ambitions.

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Quatre rencontres, quatre victoires, 13 buts inscrits et un seul encaissé : le bilan est pour le moment impressionnant. Malgré trois matches de retard sur certains concurrents, les Bordelais occupent déjà la troisième place de leur poule avec 12 points, à seulement trois longueurs du leader. Et ce samedi, les hommes d’Arnaud Cormier ont encore confirmé leur supériorité en écrasant Villenave-d’Ornon (4-0), dans une ambiance une nouvelle fois portée par les nombreux supporters girondins. Après avoir déjà dominé le Bayonne B (2-0), le Stade Montois (4-1) puis Boé/Bon-Encontre (3-0), Bordeaux semble avoir trouvé les clés du succès. Une entame forte, et un coup de pied sur l’accélérateur au retour des vestiaires. « Il faut construire nos matches, garder un équilibre. Ce samedi, on s’est précipités parfois au milieu de la première mi-temps. Mais le résultat est très positif. On est dans le vrai. On essaie de démarrer fort pour mettre l’emprise sur le match. Les relations sont en train de se renforcer. On sent dans la semaine que la fluidité est en train d’arriver », a expliqué l’entraîneur bordelais, satisfait de la progression de son équipe.

Bordeaux affiche déjà ses ambitions

Sur le terrain, les automatismes commencent effectivement à se mettre en place. Face à Villenave-d’Ornon, Ahmadou Souané a notamment pesé sur la défense adverse en étant impliqué sur les trois premières réalisations girondines. « On a fait ce qu’il fallait. On est les Girondins de Bordeaux. Il faut être chirurgical, aller de l’avant et dominer les équipes une par une », a lancé l’attaquant après la rencontre dans des propos rapportés par Sud-Ouest. Même satisfaction chez Léo Jousselin, également buteur. « On retient la victoire, les trois points, le sérieux affiché de bout en bout. Je suis content de mon but, mais je retiens d’abord le collectif. Ça se met en place. Il y a des jeunes joueurs, quelques repères de la saison dernière. » Des déclarations qui illustrent l’état d’esprit d’un groupe en pleine reconstruction.

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Au-delà des résultats, c’est surtout l’impression de supériorité dégagée par Bordeaux qui ressort. Malgré une préparation perturbée et un début de saison décalé, les Girondins semblent disposer d’un effectif largement armé pour dominer leur poule de Régional 1. Avec une attaque particulièrement prolifique, une défense solide et un collectif qui progresse semaine après semaine, le club au scapulaire possède de sérieux arguments pour retrouver rapidement les divisions nationales. La route vers le National 2 nécessitera toutefois plusieurs étapes, mais après des années de désillusions, les supporters bordelais peuvent enfin retrouver un peu d’optimisme. Prochain rendez-vous dimanche à Saint-Médard-en-Jalles, avec l’occasion de poursuivre ce sans-faute et de se rapprocher encore davantage du fauteuil de leader.