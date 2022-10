Ballon d'Or : Karim Benzema ne viendra pas seul

Parmi les grands prétendants de cette édition 2022, il y a bien entendu Karim Benzema (34 ans), qui a de grandes chances de remporter le premier ballon d'Or de sa carrière. Il fut étincelant individuellement avec des buts et des passes décisives et collectivement avec une Liga et une cinquième Ligue des champions remportées.

Le Français devrait venir aujourd'hui au Théâtre du Châtelet, à la cérémonie du ballon d'Or, accompagné de son président Florentino Perez, ainsi que son coéquipier et gardien Thibaut Courtois (30 ans), candidat au trophée Yachine pour succéder à Gianluigi Donnarumma.