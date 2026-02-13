Menu Rechercher
UEFA Nations League

LdN : le programme de l’Équipe de France pour l’après-Deschamps

Par Jordan Pardon
1 min.
L'équipe de France contre l'Ukraine @Maxppp

La FFF a dévoilé le programme qui attendra les Bleus lors de la prochaine Ligue des Nations. Pour rappel, l’équipe de France affrontera la Turquie, l’Italie et la Belgique. Un groupe quasiment similaire à celui de la dernière édition, sauf que les Turcs remplacent Israël. Ces six matchs marqueront les débuts du successeur de Didier Deschamps, qui devrait être, sauf retournement de situation, Zinedine Zidane.

Equipe de France ⭐⭐
𝗟𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲 de la Ligue des Nations 🗓️🇮🇹🇧🇪🇹🇷
RDV à partir de septembre 2026 🔥🔜
Pour commencer, les Bleus se déplaceront en Turquie, le 25 septembre, avant un autre déplacement en Belgique, trois jours plus tard. Ils recevront l’Italie le 2 octobre, puis la Belgique, le 5. Leur campagne se terminera avec un match en Italie le 12 novembre, puis par la réception de la Turquie, le 15.

Le programme complet :

  • 25 septembre : Turquie - France
  • 28 septembre : Belgique - France
  • 2 octobre : France - Italie
  • 5 octobre : France - Belgique
  • 12 novembre. : Italie - France
  • 15 novembre : France - Turquie
Pub. le - MAJ le
UEFA Nations League
France

