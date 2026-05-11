PFC : la petite pique de Rennes sur Antoine Kombouaré

Il y a quelques semaines, une scène entre Antoine Kombouaré et un journaliste avait fait le tour des réseaux sociaux après une conférence de presse tendue à la suite d’une défaite du Paris FC face au LOSC (0-1). Agacé d’être tutoyé en salle de presse, l’entraîneur avait sèchement recadré son interlocuteur en rappelant les règles de respect dans l’échange, une séquence rapidement devenue virale et largement commentée.

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Ce dimanche, après la victoire de Rennes face au Paris FC (2-1), le club breton a d’ailleurs ironisé sur cet épisode en publiant un message sur X, saluant son succès tout en glissant une pique assumée : « belle victoire, maintenant on va aller en conférence de presse vouvoyer Coach Kombouaré ». Une sortie moqueuse qui relance, sur un ton léger, un épisode déjà très relayé autour du technicien kanak et de son rapport aux médias.