LdC, LOSC : le message fort de José Fonte avant d'affronter Chelsea

Déterminé. Voilà un terme approprié pour résumer l'état d'esprit de José Fonte (38 ans) avant le déplacement du LOSC sur la pelouse de Chelsea, ce mardi (21 heures), en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Présent en conférence de presse la veille de ce choc à Stamford Bridge, le capitaine des Dogues a fait passer un message fort à ses supporters.

« On a un groupe ambitieux. On a fait un beau parcours jusqu'ici, on ne veut pas s'arrêter là. On est là pour se battre et montrer nos qualités. Mais ce sera un match compliqué. On a répondu présents dans les matchs importants. Ce sera le cas demain. J'espère qu'on montrera à nouveau le vrai visage du LOSC, celui qui a gagné le titre (en Ligue 1, NDLR) l'an passé. J'espère qu'on aura cet esprit d'équipe. C'est seulement comme ça qu'on pourra faire quelque chose. »

