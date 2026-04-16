Menu Rechercher
Commenter
UEFA Europa Conference League

Strasbourg : l’énorme coup de sang de Gary O’Neil contre l’arbitrage

Par Josué Cassé
1 min.
Gary O'Neil @Maxppp
Strasbourg 4-0 Mayence

Dos au mur avant le quart de finale retour de Ligue Europa Conference face à Mayence, Strasbourg a déjà fait son retard après 45 minutes de très grande qualité. Dépassé, le club allemand est, en effet, mené 2 buts à 0 et aurait même pu être réduit à dix après un vilain coup de coude de Kohr sur Moreira. L’arbitre décidant finalement de sortir le carton jaune.

La suite après cette publicité

Une décision qui a totalement fait dégoupiller le coach de Strasbourg Gary O’Neil. «Il doit aller en prison, il est mauvais», a pesté le technicien alsacien au quatrième arbitre. Un craquage qui pourrait coûter cher au principal concerné…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League
Strasbourg
Gary O'Neil

En savoir plus sur

UEFA Europa Conference League UEFA Europa Conference League
Strasbourg Logo Strasbourg
Gary O'Neil Gary O'Neil
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier