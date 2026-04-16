Strasbourg : l’énorme coup de sang de Gary O’Neil contre l’arbitrage

Dos au mur avant le quart de finale retour de Ligue Europa Conference face à Mayence, Strasbourg a déjà fait son retard après 45 minutes de très grande qualité. Dépassé, le club allemand est, en effet, mené 2 buts à 0 et aurait même pu être réduit à dix après un vilain coup de coude de Kohr sur Moreira. L’arbitre décidant finalement de sortir le carton jaune.

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Une décision qui a totalement fait dégoupiller le coach de Strasbourg Gary O’Neil. «Il doit aller en prison, il est mauvais», a pesté le technicien alsacien au quatrième arbitre. Un craquage qui pourrait coûter cher au principal concerné…