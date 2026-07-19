L’ESTAC s’offre le gardien australien Patrick Beach

Tout juste promu en Ligue 1, l’ESTAC a officialisé la signature d’un nouveau gardien. Le gardien international australien de 22 ans, Patrick Beach, s’est engagé avec le club troyen jusqu’en juin 2031 en provenance du Melbourne City FC. Formé en Australie, il s’est progressivement imposé comme l’un des meilleurs portiers de son championnat avant de découvrir la scène internationale avec les Socceroos.

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𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐮𝐞 𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐜𝐤 ! 💙



L'ESTAC est heureuse d'annoncer l'arrivée de Patrick Beach ! Le gardien international australien de 22 ans s'est engagé avec le club troyen jusqu'en juin 2031.



Le communiqué 👉 https://t.co/xnlYQMp0VN#fiersdêtretroyens 🔵⚪ pic.twitter.com/0LiFMHpH6O — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 19, 2026

Titulaire avec l’Australie lors de la Coupe du monde 2026, Patrick Beach s’était illustré par plusieurs prestations solides qui avaient fait parler de lui. Réputé pour ses qualités sur sa ligne, sa sérénité et sa relance, le portier débarque en Ligue 1 avec l’ambition de poursuivre sa progression et de s’imposer comme un élément important du projet troyen, assure l’ESTAC.