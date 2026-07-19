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L’ESTAC s’offre le gardien australien Patrick Beach

Par Samuel Zemour
1 min.
Les joueurs de Troyes avant le match à Rodez @Maxppp

Tout juste promu en Ligue 1, l’ESTAC a officialisé la signature d’un nouveau gardien. Le gardien international australien de 22 ans, Patrick Beach, s’est engagé avec le club troyen jusqu’en juin 2031 en provenance du Melbourne City FC. Formé en Australie, il s’est progressivement imposé comme l’un des meilleurs portiers de son championnat avant de découvrir la scène internationale avec les Socceroos.

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Titulaire avec l’Australie lors de la Coupe du monde 2026, Patrick Beach s’était illustré par plusieurs prestations solides qui avaient fait parler de lui. Réputé pour ses qualités sur sa ligne, sa sérénité et sa relance, le portier débarque en Ligue 1 avec l’ambition de poursuivre sa progression et de s’imposer comme un élément important du projet troyen, assure l’ESTAC.

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