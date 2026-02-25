EdF : Pierre Kalulu pose sa candidature pour la Coupe du monde 2026

En juin dernier, Pierre Kalulu avait passé une sale soirée. Titularisé par Didier Deschamps sur le côté droit de la défense, le joueur formé à l’OL avait pris un bouillon face à l’Espagne. Une performance totalement ratée qui a forcément eu des conséquences sur son statut international. Plus appelé depuis cette soirée cauchemardesque, le défenseur de la Juventus Turin continue de travailler et réalise une belle saison individuelle avec la Vieille Dame.

Dans un entretien accordé à L’Equipe ce mercredi, le défenseur de 25 ans a expliqué qu’il rêvait toujours d’être appelé avec la France pour le rassemblement de mars et la Coupe du Monde : «revenir en Bleu ? Oui, je me sens prêt. Je sais que j’ai tout fait pour, je suis apte donc je suis tranquille d’esprit. J’ai eu la chance de porter ce maillot. À droite ou dans l’axe, l’équipe de France, c’est le top d’un point de vue professionnel mais les gens oublient que c’est ce dont on rêve depuis petit. C’est un privilège.» Didier Deschamps est prévenu.