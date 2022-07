Manchester City blinde Riyad Mahrez

L'été est mouvementé du côté de Manchester City. Après l'arrivée d'Erling Haaland puis le départ de Raheem Sterling vers Chelsea, les Skyblues officialisent ce vendredi la deuxième prolongation durant ce mercato estival : après Rodri, c'est l'attaquant algérien Riyad Mahrez qui renouvelle son contrat, expirant à la base l'été prochain, jusqu'en juin 2025.

«Avoir aidé à atteindre le succès que nous avons connu au cours des quatre dernières saisons a été inoubliable et nous a tous donné faim pour chercher à accomplir encore plus. J'aimerais également remercier Pep, Txiki et l'équipe d'entraîneurs, à la fois pour la façon dont ils m'ont aidé à me développer en tant que joueur et pour m'avoir poussé à continuer à m'améliorer», a déclaré le principal intéressé dans le communiqué.