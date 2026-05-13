PSG : Luis Enrique félicite Lens et Safonov

Victorieux du Racing Club de Lens (2-0) ce soir, le Paris Saint-Germain a remporté son 14e titre de champion de France. Un match pas si facile contre des Nordistes survoltés qui symbolise en quelque sorte la saison. Les Franciliens ont été opposés à un solide adversaire tout au long de la saison, mais l’emportent au final. Au micro de beIN Sports, Luis Enrique a confirmé après la rencontre que c’était le titre le plus difficile qu’il a emporté depuis son arrivée en 2023 : «sans aucun doute, Lens a fait le boulot et ça a été très difficile. Le plus difficile des trois titres qu’on a gagnés. Ce n’est pas facile de jouer ce type de match. On a pensé ce match comme un match de Champions League, car Lens et nous, on jouera en Ligue des Champions l’an prochain.»

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Le technicien espagnol a ensuite félicité la performance artésienne et celle de son gardien Matvey Safonov auteur de huit arrêts tout au long du match : «je pense qu’on a profité de l’ambiance, ça a été compliqué. Je pense qu’ils méritaient plus, ils se sont créés beaucoup d’occasions, mais aujourd’hui Safonov a fait un travail incroyable. Je pense qu’on a montré un match de haut niveau de football et c’est le plus important, car le championnat a été gagné avant.»