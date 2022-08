Toulouse : Damien Comolli dévoile son plan pour la fin du mercato

La suite après cette publicité

Promu en Ligue 1 après deux années passées à l’étage inférieur, Toulouse réalise un bon retour parmi l’élite. Sixième du classement après une victoire et deux nuls, le Téfécé est revenu avec l’étiquette d’une équipe joueuse, séduisante à regarder. Pour essayer de se maintenir malgré une saison avec quatre descentes, les Pitchounes sont restés mesurés. Côté arrivées, le club du Sud-Ouest n’a déboursé que 6 M€ pour attirer dans ses filets Thijs Dallinga, Zakaria Aboukhlal et Oliver Zanden. Et pour ce qui est des départs, seule la vente de Bafoué Diakité au LOSC pour 3 M€ est à signaler.

À quoi faut-il s’attendre pour la fin du mercato ? Interrogé par Actu.fr, le boss du TFC, Damien Comolli a expliqué clairement son plan et celui des propriétaires, RedBird. « L'objectif restera toujours le même. On n'est pas là pour vendre des joueurs, on est là pour investir dans le club, le faire grandir et aller le plus haut possible. (…) Il peut toujours y avoir des offres de dernières minutes, auxquelles on ne s'attend pas. Mais à un moment donné, l'objectif prioritaire, c'est le sportif et non pas le financier. Donc s'il y a une offre de dernière minute et que nous ne pouvons pas remplacer le joueur, on dira non. Quelle que soit l'offre financière. C'est clair. »

Vers une fin de mercato tranquille ?

Comolli tiendra-t-il parole si ce scénario se produit ? Autre dossier sensible : les joueurs dont le contrat s’achève dans un an. Club aux moyens financiers encore limités, le TFC ne peut pas vraiment se permettre de laisser filer gratuitement plusieurs joueurs dans un an. Mais là encore, Comolli se veut rassurant. « Pour les joueurs qui sont en fin de contrat en 2023, certains vont peut-être prolonger en cours de saison. D'autres vont peut-être décider de partir libre. On verra comment ça se passe, mais on est assez 'relax' par rapport à cela, car on donne la priorité au sportif. »

Enfin, après avoir promis que les Pitchounes ne privilégieront pas le financier au sportif durant cette fin de mercato, peut-on s’attendre à une ou plusieurs arrivées ? Pas vraiment. Toulouse a certes reçu environ 16 M€ grâce aux nouveaux acteurs financiers de la Ligue 1, mais pour Comolli, ça reste insuffisant par rapport aux autres formations de l’élite. « L’argent de CVC Capital Partners est arrivé dans le foot français. En enlevant les deux autres promus, tous nos compétiteurs ont reçu deux fois plus d'argent que nous. Il est donc impossible de comparer ce que nous faisons avec les autres clubs qui ne jouent pas l'Europe. Dans ce contexte, on a déjà dépensé beaucoup d'argent et on a peu vendu. On est en déséquilibre sur le plan financier. Mais comme je l'ai expliqué précédemment, en tant qu'actionnaire, on l'assume complètement. » C’est dit.