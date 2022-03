Real-PSG : une défaite très douloureuse pour Neymar

La nuit a dû être très longue pour les Parisiens. Après une nouvelle élimination au scénario rocambolesque, le PSG sort en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Une terrible désillusion pour les joueurs et notamment Neymar qui semblait abattu après la rencontre.

Sur son compte Instagram, la star brésilienne a publié un post pour revenir sur sa soirée. En plus de revenir sur les rumeurs de bagarre avec Donnarumma, il a aussi publié une photo avec la légende suivante : «hier, ça a été l’une des défaites qui m’a fait le plus mal.» On le comprend.