PSG-AC Milan : Luis Enrique dévoile ce qu’il a préféré face aux Rossoneri

Luis Enrique et le PSG retrouvent le sourire. Vainqueur de l’AC Milan 3-0 ce soir, l’entraîneur parisien est soulagé car le début de rencontre a plutôt été à l’avantage des Lombards. Selon lui, son équipe a su faire le dos rond, avant de piquer et de se montrer plus efficace. Après l’ouverture du score, le plus dur était fait.

«Le résultat m’a le plus plu, indique-t-il à Canal +. S’il faut analyser le match, je pense que Milan a été meilleur pendant 25 minutes. On n’a pas réussi à trouver des solutions. Ça nous a handicapés, mais à partir du but, on s’est libéré et ça nous a fait du bien pour la seconde période.»