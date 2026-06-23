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Ligue 1

Netflix va proposer un documentaire sur l’affaire VA-OM !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Bernard Tapie avant un match au Vélodrome @Maxppp

Netflix aime le foot… et ses dramas. Après le succès du documentaire consacré à la crise de Knysna lors de la Coupe du monde 2010, un autre long format pourrait prochainement atterrir sur la plateforme digitale. En effet, d’ici la fin d’année 2026 devrait voir le jour un documentaire consacré à l’affaire VA-OM, qui a tristement entaché notre championnat de France et la réputation du club phocéen. Cela permettra de replonger dans cette sordide affaire (un joueur valenciennois a accusé l’OM d’avoir corrompu des joueurs de son équipe, et ce à quelques jours de la finale de la Ligue des Champions contre l’AC Milan), qui a envoyé le club olympien en Ligue 2.

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Le producteur de ce projet est l’ancien présentateur vedette de Capital, sur M6, Emmanuel Chain. Qui promet des révélations dans ce documentaire. « On croit savoir beaucoup de choses, mais il y aura de nouvelles révélations et des témoignages totalement inédits. Et ça va, je pense, faire du bruit », a-t-il déclaré dans On refait la télé, sur RTL.

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