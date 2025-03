La Serie A veut organiser des matchs à l’étranger

Le championnat italien bientôt délocalisé ? La Serie A ambitionne d’organiser son premier match de saison régulière aux États-Unis d’ici un à deux ans, selon The Guardian. L’objectif est de renforcer sa présence sur un marché dominé par la Premier League, bien que plusieurs défis restent à surmonter. Michele Ciccarese, directeur commercial et marketing du championnat italien, a confirmé cette volonté lors d’un événement à New York, en présence du président de la ligue, Ezio Simonelli.

« Oui, nous aimerions le faire, comme l’a dit le président. Nous travaillons dans ce sens, mais il y a des obstacles que nous devons surmonter », a déclaré Ciccarese. Il a notamment évoqué les contraintes de calendrier, entre les engagements des clubs en compétitions européennes et la fatigue des joueurs. « Qui sait, peut-être que dans un délai d’un ou deux ans, nous verrons la ligue jouer (aux États-Unis) si les autorisations sont accordées.» Le message est passé.