PSG : la sortie de Lucas Hernandez sur son avenir

Dans un post publié en story Instagram, Lucas Hernandez a mis les choses au clair concernant son avenir. Après de supposées rumeurs sur son envie de quitter le PSG, l’ancien défenseur du Bayern Munich a expliqué qu’il se sentait très bien à Paris et qu’il n’avait pas l’intention de quitter le club.

« Un petit message pour faire suite aux différents articles de presse et rumeurs qui affirment que j’aurais demandé à partir du PSG si mon statut n’évoluait pas. Je tiens à dire que je n’ai absolument pas demandé à partir, et que j’évoluerai au PSG la saison prochaine, en continuant à travailler dur au quotidien pour défendre du mieux possible les couleurs du Paris Saint-Germain à chaque fois que le coach m’en donnera l’occasion ! Merci pour votre soutien… Ici c’est Paris » a écrit le joueur sous contrat jusqu’en 2028.