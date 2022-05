Liverpool - Real Madrid : le match du Ballon d'Or pour Karim Benzema

La suite après cette publicité

Des Ligas et des Ligues des Champions, il en a à la pelle. Bien sûr, Karim Benzema fera tout pour soulever la coupe aux grandes oreilles samedi soir, surtout quand on connaît le caractère du bonhomme, pas forcément porté sur les pailletes ni le côté individuel et très axé sur le collectif. Mais nul doute qu'au fond de lui, il pense forcément un peu à ce Ballon d'Or, qui, plus que jamais, lui tend les bras. Tout Madrid pousse d'ailleurs pour qu'il soit sacré, même en cas de défaite des Merengues d'ailleurs, lui qui est l'idole du Bernabéu depuis le départ de Cristiano Ronaldo.

Il n'y a pas de meilleur joueur au monde que lui actuellement, pensent beaucoup des supporters madrilènes avec lesquels nous pouvons échanger chaque jour. Même les joueurs ou les fans d'autres équipes, comme Luis Suarez, s'accordent pour dire qu'il le mérite. « Le Ballon d'Or pour Benzema ? Pour cette saison, oui », a ainsi lancé le buteur uruguayen, qui évoluait pourtant jusqu'ici chez le rival colchonero et qui est une légende de l'ennemi barcelonais. Son coéquipier Vinicius Jr déclarait, pendant le media day du Real Madrid, que « son moment de remporter le Ballon d'Or est venu ». Une sorte d'unanimité nationale qui s'explique aussi parce qu'à Barcelone, en l'absence de Messi, il n'y a actuellement aucun autre candidat sérieux.

Pas de véritable rival

Dans le reste du Vieux Continent, on pense à Mohamed Salah et Sadio Mané qui, en cas de belle prestation lors de ce choc au sommet, pourraient aussi avoir leur mot à dire. Mais les deux hommes n'ont pas remporté leur championnat, et leur bilan statistique est inférieur à celui du Français, ce qui reste logique au vu de leur position différente sur le terrain. Une chose est sûre, les prestations du Sénégalais et de l'Egyptien sont aussi dignes d'un potentiel Ballon d'Or, et un sacre de Benzema ne serait pas du tout une victoire par défaut. Le nom de Kylian Mbappé est également souvent évoqué, mais le parcours européen plutôt mauvais des Parisiens lui ôte de grandes chances de l'emporter.

Du haut de ses 44 buts avec les Madrilènes cette saison, Benzema a donc l'occasion d'ajouter la cerise sur le gâteau d'un parcours européen monstrueux, avec 15 réalisation sur la scène continentale déjà. En cas de but lors de cette finale, il deviendrait le deuxième meilleur buteur de l'histoire du club en solitaire, lui qui est à égalité avec Raul Gonzalez et leurs 323 réalisations. Le Lyonnais serait d'ailleurs le premier vainqueur de la nouvelle formule du Ballon d'Or, qui sera remis le 17 octobre prochain. Les 90 minutes de finale au Stade de France devraient nous donner de sacrées indications sur le nom du gagnant...

