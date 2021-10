OL : Xherdan Shaqiri se livre sur son avenir

À 29 ans, le milieu offensif de l'Olympique Lyonnais Xherdan Shaqiri réfléchit déjà à son avenir après sa carrière de footballeur. Pour le moment, l'international suisse (96 sélections, 26 buts) enchaîne les performances avec son nouveau club, avec cinq titularisations sur ses six derniers matches. Dans un entretien accordé au Progrès, l'ancien de Liverpool espère que son parcours de joueur durera encore longtemps et souhaiterait rester dans le monde du football après sa retraite.

« Non, je me sens bien, en bonne santé. Tant que ma hanche et mon genou tiennent la route, je suis content. J’adore le football, c’est un vrai plaisir de venir m’entrainer tous les jours. J’espère vraiment durer et jouer le plus longtemps possible. C’est pour ça que je profite du présent car on ne sait jamais ce qui peut se produire ensuite. Je pense que dans tous les cas, je resterai dans le milieu du foot après ma carrière sportive, peut-être que j’essaierai de passer coach », a-t-il affirmé au quotidien local.