«C’était à chier» : le gros coup de gueule d’un joueur de Nantes contre Metz

Rien. Le néant. C’est ce qui pourrait un peu résumer la première mi-temps du FC Nantes dans le match de la peur face à Metz, lanterne rouge de Ligue 1. Incapables de se montrer menaçants, les Canaris ont même été réduits à 10 après l’expulsion de Tylel Tati pour un tacle dangereux. Une production bien trop insuffisante au goût de Frédéric Guilbert, passablement agacé à la pause.

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« C’était à chier, pestait le défenseur de 31 ans sur Ligue 1+ à la pause. J’essaye d’être le plus poli possible, mais rien n’a été, que ce soit dans l’engagement, la circulation du ballon, la vitesse de jeu… On ne joue pas un match pour se maintenir, je ne sais pas quoi dire, on va parler dans le vestiaire mais parler c’est bien… on verra en deuxième mi-temps. » Nantes est actuellement 17e de L1, à cinq points du barragiste, Auxerre.