L’OM scelle un nouveau partenariat

Ce samedi, l’Olympique de Marseille a officialisé la signature d’un nouveau partenariat avec le géant des boissons énergisantes, Monster Energy. Comme le souligne le communiqué, cette alliance stratégique vise à faire converger deux univers aux communautés particulièrement engagées, mêlant la ferveur du football à la culture de Monster Energy :

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«L’Olympique de Marseille est fier d’annoncer la signature d’un partenariat officiel avec Monster Energy, marque reconnue et ancrée dans l’univers du sport.

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune de faire converger deux univers aux codes forts et aux fanbases très engagées : le football et la culture Monster Energy. La passion du sport, l’intensité des émotions et l’exigence de la performance constituent un socle naturel pour cette alliance.»