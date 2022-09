Edwin van der Sar prolonge à l'Ajax Amsterdam

Entre l'Ajax Amsterdam et Edwin van der Sar, l'histoire d'amour ne semble pas prendre sa fin. Après avoir défendu ses couleurs à 312 reprises (139 clean-sheets), l'ancien gardien de but international néerlandais (130 sélections) a fait son retour dans le club de la capitale en tant que directeur marketing (2012-2016), tout en portant la casquette de directeur général des sports (2015-2016). Enfin, Van der Sar est directeur exécutif de l'Ajax depuis novembre 2016, et a d'ailleurs prolongé son contrat jusqu'en 2025.

La suite après cette publicité

«Le conseil de surveillance de l'AFC Ajax NV a l'intention de prolonger le contrat d'Edwin van der Sar jusqu'au 30 juin 2025. L'intention de prolonger le contrat est conforme à la procédure appliquée, en vertu de laquelle le Chief Executive Officer (CEO) ne peut être renommé pour un nouveau mandat qu'après l'Assemblée Générale des Actionnaires (AGA). La GMS aura lieu le 11 novembre 2022. Le mandat actuel de Van der Sar se termine en novembre 2023», peut-on lire dans le communiqué du club.