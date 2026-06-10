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Amical, Angleterre : l’énorme loupé de Noni Madueke

Par Maxime Barbaud
1 min.
Noni Madueke avec l'Angleterre @Maxppp
Angleterre 1-0 Costa Rica

Ce n’est pas sur ce genre d’action que Noni Madueke mettra fin aux moqueries concernant sa conduite de balle et ses problèmes de finition. Bien au contraire même puisque l’Anglais a de nouveau manqué l’immanquable lors du match amical entre l’Angleterre et le Costa Rica.

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Parfaitement lancé dans la profondeur par Bellingham, l’ailier d’Arsenal est parvenu à éliminer le gardien adverse d’un crochet mais derrière, il a tergiversé en raison d’une touche de balle superflue. Alors qu’il avait le but grand ouvert, il a trouvé le poteau. Les Three Lions mènent 1-0 à la pause grâce à Declan Rice (9e).

Pub. le - MAJ le
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