Mercato : le gros chèque que veut récupérer le Real Madrid avec ses pépites

Du côté de Madrid, on ne parle pratiquement que de Kylian Mbappé. C’est le dossier qui passionne le plus la presse et les supporters du club de la capitale espagnole, et chaque jour nous apporte son lot de nouvelles informations concernant l’avenir du Bondynois. Mais les dirigeants eux savent que Mbappé n’est pas la seule priorité sur laquelle travailler, loin de là.

Comme l’indique Marca, les Merengues espèrent récupérer environ 25 millions d’euros - ou plus - en se séparant de quelques joueurs qui ne jouent pas en équipe première mais du côté du Real Madrid Castilla. Certains joueurs pour qui Ancelotti devait encore trancher et qui pouvaient éventuellement avoir une place en équipe première devraient finalement être vendus.

Des joueurs assez cotés

C’est le cas de Sergio Arribas, probablement le joueur avec la plus grosse valeur marchande actuellement parmi les jeunes du club. Après une saison à 18 buts au Real Madrid Castilla, les Merengues espèrent récupérer 10 millions d’euros en le vendant, alors que des clubs comme Almeria ou le Bayer Leverkusen sont très intéressés. Quant au défenseur Rafa Marin, des clubs comme Villarreal et le Betis sont déjà venus aux nouvelles. Les Madrilènes devraient, comme pour Arribas, pouvoir récupérer un joli chèque en le vendant.

Carlos Dotor et Antonio Blanco, deux milieux de terrain plutôt talentueux, peuvent aussi rapporter gros, surtout que le deuxième sort d’un bel Euro Espoirs avec la Roja. Des revenus qui pourraient permettre au club de réinvestir sur d’autres jeunes encore plus prometteurs et qui eux pourraient avoir une place sous les ordres de Carlo Ancelotti…