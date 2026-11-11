OM : la demande d’Eric Di Meco à Frank McCourt pour le mercato

Ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco a porté le maillot phocéen entre 1980 et 1994 où il aura notamment remporté la Ligue des Champions en 1993. Toujours un grand suiveur de son club de coeur, il est satisfait du début de saison solide des Olympiens en Ligue 1. Malgré un mercato estival sans la moindre recrue et un début de championnat raté, l’Olympique de Marseille est quatrième lors de la trêve internationale de novembre. Dans le Super Mercato Show sur RMC, il a lancé un message à Frank McCourt, le propriétaire des Olympiens.

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«L’OM reste en grande difficulté financière, ça a joué au poker ces dernières années. Et le club a perdu. Le conseil que je donne à Frank McCourt, pour sortir de la panade, c’est choper la (qualification pour la Ligue des champions à la fin de cette saison. Tu gagneras quelques années pour te remettre à flot. Il y a les sous de la Ligue des champions, il y a le fait de valoriser tes joueurs… Si tu es dans les 3-4 premiers de Ligue 1 à la trêve hivernale, et que tu vends trois joueurs, je prends le pari que tu ne seras pas en Ligue des champions. Il faut faire le petit effort. Si McCourt ne veut pas le faire…» a-t-il déclaré.