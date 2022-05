Bordeaux : le terrible constat de Gérard Lopez

Les Girondins de Bordeaux ont une nouvelle fois chuté ce dimanche face à Nice (0-1) et semblent plus que jamais en Ligue 2. Dix-neuvièmes à trois journées de la fin, les Bordelais ne paraissent pas avoir les armes pour arracher le maintien. Après la rencontre, le président Gérard Lopez s'est confié à Sud-Ouest. Pour lui, le problème est surtout mental.

«Individuellement, les joueurs ont le niveau Ligue 1. Ils peuvent jouer dans beaucoup d’équipes de Ligue 1. Le problème, c’est collectivement. Dans une équipe de sport collectif, il y a un cerveau individuel et un cerveau collectif. Nous, le cerveau collectif n’est pas là. Sinon, on ne serait pas 19e et on ne se serait pas fait rattraper (au score) je ne sais pas combien de fois cette saison, et à chaque fois pour des raisons différentes. Même les joueurs ne savent pas pourquoi ils lâchent». En zone mixte après la défaite contre Nice, il a tout de même assuré qu'il serait là l'an prochain, même en cas de descente. «C'est triste de se dire que ce club pourrait descendre mais si c'est le cas, je serai là. Maintenant, je l'ai dit, l'objectif est de se maintenir et de continuer à travailler».